Анчелотти недоволен решением руководства «Реала» не подписывать нового защитника

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти считает, что подписание нового центрального защитника упростило бы ему задачу.

В начале сезона «сливочные» лишились Эдера Милитао, а недавно в лазарет угодил и Давид Алаба – оба выбыли надолго из-за разрыва крестообразных связок. По информации журналиста Марио Кортеханы, Анчелотти недоволен решением клуба не подписывать нового центрального защитника в зимнее трансферное окно. Несмотря на публичные заявления итальянца о готовности обойтись без усиления, специалист считает, что провести остаток сезона без нового центрбека будет весьма непросто.