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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин, Карвахаль, Винисиус – в старте «Реала» на игру с «Мальоркой»

03 Января 2024 • 19:42 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
1 1.25 X 6.40 2 13.00
Через 0 ч. 54 мин.

Мадридский «Реал» за полтора часа до игры против «Мальорки» в чемпионате Испании объявил свой состав на грядущий матч. Он выглядит следующим образом:

Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Гарсия, Модрич, Кросс, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Родриго.

Напомним, что старт игры запланирован на 21:15 по московскому времени. «Реалу» крайне важно победить – у «сливочных» в турнирной таблице 45 очков и первое место, но столько же у сенсации сезона в лице «Жироны». Из-за дисквалификации «сливочным» не поможет защитник Начо Фернандес, надолго травмировался Давид Алаба.

Текстовую трансляцию вечерней игры проводит наш портал.

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Евро-Футбол.Ру,
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