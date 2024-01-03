Лунин, Карвахаль, Винисиус – в старте «Реала» на игру с «Мальоркой»

Мадридский «Реал» за полтора часа до игры против «Мальорки» в чемпионате Испании объявил свой состав на грядущий матч. Он выглядит следующим образом:

Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Гарсия, Модрич, Кросс, Вальверде, Беллингем, Винисиус, Родриго.

Напомним, что старт игры запланирован на 21:15 по московскому времени. «Реалу» крайне важно победить – у «сливочных» в турнирной таблице 45 очков и первое место, но столько же у сенсации сезона в лице «Жироны». Из-за дисквалификации «сливочным» не поможет защитник Начо Фернандес, надолго травмировался Давид Алаба.

Текстовую трансляцию вечерней игры проводит наш портал.