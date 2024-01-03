​Саудовский клуб готов начать переговоры по Гризманну

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн имеет вариант продолжения карьеры на Ближнем Востоке. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, переговоры по 32-летнему французу готов начать клуб из Саудовской Аравии. О каком именно клубе идёт речь, не уточняется.

Ранее Гризманн говорил о желании поиграть в МЛС. Сложно сказать, способен ли саудовский клуб найти весомые аргументы и заполучить игрока.

В сезоне 2023/2024 Антуан Гризманн провёл 24 официальных матча. В них нападающий забил 16 голов и отдал два результативных паса на партнёров.

Портал Transfermarkt оценивает Гризманна в 25 миллионов евро.