Хави: «Де Йонг – один из лучших в мире, он делает большую разницу на поле»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в лишний раз подчеркнул, насколько важным игроком для его команды является полузащитник Френки де Йонг.

«Френки очень требователен к себе. Он находится на очень высоком уровне и сейчас является одним из лучших полузащитников в мире. Де Йонг всегда делает большую разницу, поэтому для нас всегда ощутимо, когда его нет на поле», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, 26-летний Френки по сей день остаётся самым высокооплачиваемым футболистом «Барселоны». Годовой оклад нидерландского полузащитника составляет в районе 35 миллионов евро в год.