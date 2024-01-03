​Педри: «Я мог обыграть Пике семь-восемь раз за одну тренировку»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о бывшем защитнике команды – о Херарде Пике. По словам молодого футболиста, Пике не особенно напрягался во время тренировочных занятий «сине-гранатовых».

«Пике не проявлял энтузиазма на тренировках, но в матчах он был великолепен. Я мог обыграть его семь или восемь раз за время одной тренировки», - сказал Педри в интервью журналисту Ибаю Льяносу в Twitch.

Херард Пике завершил карьеру футболиста год назад. За первую команду «Барселоны» защитник провёл 616 официальных матчей, в которых забил 53 гола и отдал 13 результативных передач на партнёров.