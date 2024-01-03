​Педри высказался о звёздном Месси

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о легенде клуба – о Лионеле Месси.

«Месси – лучший футболист в истории. Раньше я смотрел, как он тренируется, и говорил: «Что я здесь с ним делаю?» Я всё время смотрел на него.

Когда я приехал в «Барсу», первым, кого я увидел в раздевалке, был Месси. У него была такая аура», - слова Педри приводит портал Goal со ссылкой на интервью игрока Ибаю Льяносу в Twitch.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. Из-за серьёзных финансовых трудностей каталонский клуб не смог предложить аргентинцу новый контракт. В настоящий момент Месси представляет «Интер Майами».