Хави: «Меня больше волнует оборона, нежели атака»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес заявил о том, что его больше волнуют проблемы команды в обороне, нежели в атаке. Отметим, что в нынешнем розыгрыше Ла Лиги «сине-гранатовые» пропустили 21 гол – это на один мяч больше, чем за весь предыдущий сезон.

«Меня больше волнует оборона, нежели атака. В этом сезоне мы слишком многое позволяем соперникам. Бывало много матчей, когда мы забивали голы, но не набирали максимум очков из-за упущений в обороне», – сказал Хави на пресс-конференции.

Сейчас «Барселона» занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от первой строчки составляет 7 очков.