Хави рассказал, сможет ли «Барселона» подписывать новичков в январе

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, сможет ли его команда подписывать новых футболистов в январе. Недавно в коллективе наставника уже случилась прибавка: 18-летний нападающий Витор Роке присоединился к «сине-гранатовым» из «Атлетико Паранаэнсе», хотя изначально прибытие бразильца планировалось на лето.

«Я не разговаривал с Алешом Гарсией или с любым другим футболистом. Я не знаю, сможем ли мы подписать хотя бы одного игрока в январе, всё будет зависеть от финансового фэйр-плей. Мы находимся в постоянном контакте с президентом Лапортой и спортивным директором Деку», – сказал Хави на пресс-конференции.