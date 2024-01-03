Хави: «Лас-Пальмас» – одна из главных команд-открытий в этом розыгрыше Ла Лиги»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес назвал «Лас-Пальмас» одной из главных команд-открытий в этом розыгрыше Ла Лиги. Отметим, что завтрашние соперники каталонцев находятся на десятом месте в турнирной таблице.

«Это будет сложная игра. Если не считать «Жирону», я бы назвал именно «Лас-Пальмас» главной командой-открытием этого розыгрыша Ла Лиги. У «Лас-Пальмас» отличный тренер, который хорошо нас знает. Я желаю ему всего наилучшего в будущем, он проделывает хорошую работу», – сказал Хави на пресс-конференции.

Отметим, что тренер «Лас-Пальмаса» Гарсия Пимента ранее выступал за «Барселону» в качестве игрока, а затем возглавлял юношеские команды каталонцев.