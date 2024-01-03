​«Барселона» рассказала о состоянии Алонсо

«Барселона» опубликовала на своём официальном сайте информацию о состоянии защитника Маркоса Алонсо. Клуб сообщает о том, что 33-летний футболист успешно перенёс операцию в Бордо. Хирургическое вмешательство понадобилось Алонсо из-за проблем со спиной.

В пресс-релизе сроки восстановления Маркоса Алонсо не называются. Ранее в прессе сообщалось, что футболист пропустит около двух месяцев.

В сезоне 2023/2024 Алонсо поучаствовал в семи матчах «Барселоны». В них защитник не отмечался результативными действиями.

«Барселона» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги.