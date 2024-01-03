Альгуасиль: «Реал Сосьедад» заслуживал победы в игре с «Алавесом»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль высказался после матча 19-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Встреча завершилась вничью – 1:1.

Российский полузащитник Арсен Захарян появился на поле только в компенсированное время и не отметился голевыми действиями.

«Я считаю, что мы лучше соперника провели вторую половину игры, несмотря на наше удаление. У нас были более явные моменты в атаке. «Реал Сосьедад» заслуживал победы», — цитирует тренера пресс-служба сан-себастьянского клуба.

На данный момент «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в копилке 32 очков в 19 турах.

Следующий матч команда Альгуасиля пройдет 7 января против «Малаги». Начало встречи 1/8 финала Кубка Испании запланировано на 23:00 по мск.