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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альгуасиль: «Реал Сосьедад» заслуживал победы в игре с «Алавесом»

03 Января 2024 • 13:41 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
1:1
Алавес

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль высказался после матча 19-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». Встреча завершилась вничью – 1:1.

Российский полузащитник Арсен Захарян появился на поле только в компенсированное время и не отметился голевыми действиями.

«Я считаю, что мы лучше соперника провели вторую половину игры, несмотря на наше удаление. У нас были более явные моменты в атаке. «Реал Сосьедад» заслуживал победы», — цитирует тренера пресс-служба сан-себастьянского клуба.

На данный момент «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в копилке 32 очков в 19 турах.

Следующий матч команда Альгуасиля пройдет 7 января против «Малаги». Начало встречи 1/8 финала Кубка Испании запланировано на 23:00 по мск.

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Алавес Реал Сосьедад Иманоль Альгуасиль ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Oleg-Chelsea
03 Января 2024 в 13:52
Чушь какая-то, во-первых, Захарян добавил накала в игре Реала Сосьедада, именно за счет накала Реал и забил гол, а, во-вторых, про победу Реала не согласен, он могли выиграть (это футбол), но ничья была справедливым итогом матча, а все потому, что нечего было получать вратарю Реала Сосьедада красную карточку. Не получили ее - точно могли бы выиграть...
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