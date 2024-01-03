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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мостовой дал прогноз на матч «Жирона» - «Атлетико»

03 Января 2024 • 13:39 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем поединке между «Жироной» и мадридским «Атлетико» в 19-м туре чемпионата Испании.

«Не скажешь, что «Атлетико» является фаворитом. Впрочем, в подобных матчах команда Симеоне любит показывать характер. Не уверен, что три очка достанутся гостям. Но и победу жирондинцев не предвижу», - передает слова Мостового «Всепроспорт».

Поединок состоится на стадионе в Жироне сегодня, 3 января. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.

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