Мостовой дал прогноз на матч «Жирона» - «Атлетико»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем поединке между «Жироной» и мадридским «Атлетико» в 19-м туре чемпионата Испании.

«Не скажешь, что «Атлетико» является фаворитом. Впрочем, в подобных матчах команда Симеоне любит показывать характер. Не уверен, что три очка достанутся гостям. Но и победу жирондинцев не предвижу», - передает слова Мостового «Всепроспорт».

Поединок состоится на стадионе в Жироне сегодня, 3 января. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.