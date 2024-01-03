Анчелотти попросил у руководства нового защитника, но клуб не нашёл ни одного убедительного кандидата

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти попросил руководства клуба нового центрального защитника в связи с серьёзной травмой Давида Алабы, который больше не сыграет в этом сезоне. Напомним, другой центральный защитник Эдер Милитао вернётся лишь в середине весны.

По информации от Relevo, руководство «Реала» изучило варианты для усиления центра обороны, но не нашло ни одного убедительного кандидата. После этого Анчелотти сообщили, что ему придётся закрыть позицию игроками, которые уже есть в его обойме. На позиции центрального защитника в ближайшее время будет вынужден играть опорный хавбек Орельен Тчуамени.