Тчуамени не нравится играть в центре защиты, но ему придётся адаптироваться

Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени готов закрыть позицию в центре обороны после травмы Давида Алабы. Напомним, австриец выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразных связок колена.

По информации от издания Relevo, Тчуамени хоть и не горит желанием играть в центре обороны, футболисту нужно адаптироваться, так как клуб не хочет выходить на трансферный рынок и тратить деньги. Источник сообщает, что Орельен воспримет предстоящую задачу как новый вызов, который поможет ему стать более хорошим футболистом.

Напомним, Тчуамени проводит свой второй сезон в «Реале» после трансфера из «Монако» за 80 миллионов евро.