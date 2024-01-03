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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не доверяет окружению Мбаппе

03 Января 2024 • 10:04 Комментировать

В мадридском «Реале» доверяют форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе в его намерении присоединиться к «королевскому» клубу. Об этом рапортует El Chiringuito.

Однако «сливочные» с недоверием относятся к ближайшему окружению 25-летнего звездного футболиста. «Реал» опасается, что близкие Мбаппе могут поддаться на уговоры катарских владельцев «ПСЖ» и повлияют на окончательный выбор нападающего.

Контракт Килиана с парижским грандом истекает летом 2024 года. В связи с этим форвард может вести переговоры о трансфере в другой клуб.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе сыграл 16 поединков, в которых записал на свой счет 18 забитых мячей и две голевые передачи.

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