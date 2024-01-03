«Барселона» решила продать Педри - известна цена

Каталонская «Барселона» может продать одного из своих талантов. По сведениям Todofichajes, «сине-гранатовые» планируют продать полузащитника Педри в летнее трансферное окно.

Руководство клуба готово рассмотреть предложения по игроку, если за него будут готовы заплатить порядка 120 миллионов евро. Среди потенциальных покупателей называются мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 21-летний полузащитник сыграл восемь поединков. Педри отметился одним забитым мячом и получил две желтые карточки. Его контракт истекает летом 2026 года.