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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн и Винисиус - в списке лучших игроков Ла Лиги в 2023 году

03 Января 2024 • 09:25 Комментировать

Аналитики портала Whoscored составили символическую сборную Ла Лиги по итогам 2023 года. В нее попали футболисты с самым высоким рейтингом на своей позиции, а также появившиеся в основном составе не менее 25 раз.

Голкипер: Конан Ледесма («Кадис», 6,92 балла).

Защитники: Хуан Фойт («Вильярреал»), Жюль Кунде («Барселона»), Лоик Баде («Севилья»), Хосе Гайя («Валенсия»).

Полузащитники: Такефуса Кубо («Сосьедад»), Алеш Гарсия («Жирона»), Тони Кросс («Реал»), Винисиус («Реал»).

Фоварды: Антуан Гризманн («Атлетико»), Родриго («Реал»).

По итогам 18 туров первое место в чемпионате Испании занимает «Реал».

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