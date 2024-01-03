Гризманн и Винисиус - в списке лучших игроков Ла Лиги в 2023 году

Аналитики портала Whoscored составили символическую сборную Ла Лиги по итогам 2023 года. В нее попали футболисты с самым высоким рейтингом на своей позиции, а также появившиеся в основном составе не менее 25 раз.

Голкипер: Конан Ледесма («Кадис», 6,92 балла).

Защитники: Хуан Фойт («Вильярреал»), Жюль Кунде («Барселона»), Лоик Баде («Севилья»), Хосе Гайя («Валенсия»).

Полузащитники: Такефуса Кубо («Сосьедад»), Алеш Гарсия («Жирона»), Тони Кросс («Реал»), Винисиус («Реал»).

Фоварды: Антуан Гризманн («Атлетико»), Родриго («Реал»).

По итогам 18 туров первое место в чемпионате Испании занимает «Реал».