Симеоне оценил шансы «Жироны» на чемпионство

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался касательно предстоящего поединка против «Жироны» в рамках 19-го тура чемпионата Испании.

«Наш соперник проводит отличный сезон. У них есть все основания для того, чтобы рассчитывать на чемпионский титул. Команду возглавляет тренер с четкими идеями. Они стремятся к максимуму. Это отличная команда, в которой есть молодость и свежесть на скамейке запасных», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

После 18 туров Ла Лиги «Жирона» набрала 45 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» с 38 очками идет на четвертой позиции.