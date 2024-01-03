Симеоне высказался о возможных трансферах «Атлетико»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался касательно возможных трансферов в январе.

«Я всегда обсуждаю с руководством то, что мы можем улучшить. Исходя из этого, клуб будет стараться улучшить то, что имеет в настоящее время», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

После 18 туров чемпионата Испании «матрасники» набрали 38 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Симеоне отстают от лидирующего мадридского «Реала» на семь очков. В следующем матче «Атлетико» на выезде померяется силами с «Жироной». Игра пройдет 3 января.