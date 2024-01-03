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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне оценил уровень конкуренции в Испании

03 Января 2024 • 08:52 Комментировать

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался по поводу конкуренции в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

«Есть «Реал Сосьедад» и «Атлетик», также отлично себя показывает «Жирона». В этом сезоне серьезная борьба за попадание в Лигу чемпионов. Кроме того, в нашем чемпионате есть два монстра – мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Это две лучшие команды мира», - передает слова аргентинского специалиста AS.

После 18 туров чемпионата Испании «матрасники» набрали 38 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Симеоне отстают от лидирующего «Реала» на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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