Симеоне оценил уровень конкуренции в Испании

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался по поводу конкуренции в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

«Есть «Реал Сосьедад» и «Атлетик», также отлично себя показывает «Жирона». В этом сезоне серьезная борьба за попадание в Лигу чемпионов. Кроме того, в нашем чемпионате есть два монстра – мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Это две лучшие команды мира», - передает слова аргентинского специалиста AS.

После 18 туров чемпионата Испании «матрасники» набрали 38 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Симеоне отстают от лидирующего «Реала» на семь очков.