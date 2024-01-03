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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер «Жироны» Мичел: «Претендуем ли мы на чемпионство? Нет»

03 Января 2024 • 04:06 Комментировать
Жирона
...
Атлетико М
1 2.55 X 3.60 2 2.70
Через 17 ч. 57 мин.

Рулевой «Жироны» Мичел ответил на очередной вопрос о шансах команды выиграть Ла Лигу.

Каталонцы сенсационно делят первую позицию в чемпионате после 18 туров с мадридским «Реалом», уступая «сливочным» лишь по дополнительным показателям.

«Являемся ли мы претендентами на чемпионство? Нет, для этого потребуется набрать 90 очков – слишком много. Наша цель – попасть в еврокубки. «Реал», «Атлетико» и «Барселона» – претенденты на чемпионство, а мы – нет», – заявил Мичел в преддверии матча против мадридского «Атлетико», который состоится в среду.

Напомним, что на данный момент «Жирона» потерпела всего одно поражение в Ла Лиге – обидчиком стал мадридский «Реал».

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