Тренер «Жироны» Мичел: «Претендуем ли мы на чемпионство? Нет»

Рулевой «Жироны» Мичел ответил на очередной вопрос о шансах команды выиграть Ла Лигу.

Каталонцы сенсационно делят первую позицию в чемпионате после 18 туров с мадридским «Реалом», уступая «сливочным» лишь по дополнительным показателям.

«Являемся ли мы претендентами на чемпионство? Нет, для этого потребуется набрать 90 очков – слишком много. Наша цель – попасть в еврокубки. «Реал», «Атлетико» и «Барселона» – претенденты на чемпионство, а мы – нет», – заявил Мичел в преддверии матча против мадридского «Атлетико», который состоится в среду.

Напомним, что на данный момент «Жирона» потерпела всего одно поражение в Ла Лиге – обидчиком стал мадридский «Реал».