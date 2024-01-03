Педри: «Меня очень удивил Беллингем»

Футболист «Барселоны» Педри признался, что был удивлён результативностью полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

20-летний англичанин пополнил ряды «сливочных» перед началом текущего сезона, перебравшись из дортмундской «Боруссии». В настоящий момент Беллингем лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги с 13 голами в 16 матчах, также в активе хавбека четыре забитых мяча в пяти поединках Лиги чемпионов.

«Меня очень удивил Джуд Беллингем. Он переживает такой отрезок, когда каждый его удар заканчивается голом», – приводит Madrid Xtra заявление Педри.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 45 очками после 18 туров, «Барселона» – четвёртая с 38 баллами.