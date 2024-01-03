Модрич склоняется к уходу из «Реала» в 2024 году

Будущее полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича остаётся неопределённым.

Хорватский ветеран больше не имеет статуса незаменимого игрока основы в команде Карло Анчелотти, что, как сообщалось в начале сезона, не слишком устраивает хавбека. Нынешний контракт Модрича истекает в июне – пока неясно, договорятся ли стороны о продолжении сотрудничества. Согласно сведениям Relevo, в настоящий момент 38-летний футболист склоняется к уходу, а не к продлению соглашения до 2025 года, однако второй вариант, конечно, по-прежнему не исключён.

В активе Луки Модрича один забитый мяч и три голевых паса в 20 матчах за «Реал» в нынешней кампании.