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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дубль Пепелу с пенальти позволил «Валенсии» одолеть «Вильярреал»

03 Января 2024 • 01:27 Комментировать
Валенсия
3:1
Вильярреал
окончен

В матче 19-го тура Ла Лиги встретились середняки «Валенсия» и «Вильярреал». В начале игры Хосе Гайя получил мяч в штрафной и откатил под удар Роману Яремчуку, который открыл счет своим голам в чемпионате Испании. Уго Дуро заработал пенальти, а Пепелу очень уверенно реализовал свой момент - 2:0. Он же вскоре в центре штрафной бил с разворота, но слабо, и голкипер выручил. У гостей Луис Моралес с центра поля убежал к воротам и отправил мяч в сетку, но был офсайд.

После перерыва Дуро в контратаке со средней дистанции попал в дальнюю штангу. Адриа Альтимира остановил рукой передачу на Яремчука, снова 11-метровый. Пепелу снова был точен, пускай и оставил шанс голкиперу - 3:0. Илиас Ахомач прорвался к воротам справа и выкатил под удар Херарду Морено, а тот с линии вратарской попал - 3:1.

«Валенсия» делит восьмое место с «Хетафе», соперник - 12-е - с «Осасуной».

Протокол игры  
Валенсия3:1Вильярреал
(1:0) Яремчук Роман4'  
(2:0) Пепелу27'  
(3:0) Пепелу57'  
  73'Морено Херард (3:1)
Мамардашвили ГеоргийФулкье ДимитриМоскера КристианГабриэль ПаулистаГайя Хосе  63' 78' (Васкес Хесус ( 78') Перес Фран 86' (Мари Альберто ( 86') Гильямон УгоПепелуКаньос Серхи 69' (Ногуэроль Диего Лопес ( 69'  74') Дуро Уго 86' (Гасиоровски Ярек ( 86') Яремчук Роман 69' (Герра Хавьер ( 69')
Запасные: Гонсалес УгоОторби Эджедедаве ДавидРиверо КристианХауме ДоменекГосальбес ПаблоИрансо РубоОзкаджар Дженк
Йоргенсен ФилипАльтимира Адриа 78' (Тригерос Мануэль ( 78') Альбиоль Рауль 17' (Эрик-Бертран Байи ( 17'  37') Куэнка Хорхе  90'Морено Альберто 78' (Фемения Кико ( 78') Парехо Даниэль  49'Капу Этьен  56' 65' (Коклен Франсис ( 65') Террац Рамон  80'Ахомач ИлиасМорено ХерардМоралес Луис 65' (Бреретон Бен ( 65')
Запасные: Рейна ПепеПаскуаль ХорхеРомеро Карлос
02 января. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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