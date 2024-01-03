Дубль Пепелу с пенальти позволил «Валенсии» одолеть «Вильярреал»

В матче 19-го тура Ла Лиги встретились середняки «Валенсия» и «Вильярреал». В начале игры Хосе Гайя получил мяч в штрафной и откатил под удар Роману Яремчуку, который открыл счет своим голам в чемпионате Испании. Уго Дуро заработал пенальти, а Пепелу очень уверенно реализовал свой момент - 2:0. Он же вскоре в центре штрафной бил с разворота, но слабо, и голкипер выручил. У гостей Луис Моралес с центра поля убежал к воротам и отправил мяч в сетку, но был офсайд.

После перерыва Дуро в контратаке со средней дистанции попал в дальнюю штангу. Адриа Альтимира остановил рукой передачу на Яремчука, снова 11-метровый. Пепелу снова был точен, пускай и оставил шанс голкиперу - 3:0. Илиас Ахомач прорвался к воротам справа и выкатил под удар Херарду Морено, а тот с линии вратарской попал - 3:1.

«Валенсия» делит восьмое место с «Хетафе», соперник - 12-е - с «Осасуной».