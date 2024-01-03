Педри назвал свою команду мечты – в ней оказался Роналду

Полузащитник «Барселоны» Педри назвал лучших футболистов, чью игру когда-либо видел.

Неудивительно, что в символической сборной 21-летнего испанца преобладают игроки, связанные с «Барселоной», однако в составе мечты хавбека нашлось место и для бывших звёзд мадридского «Реала».

Так, место в воротах Педри доверил бы своему нынешнему одноклубнику Марку-Андре тер Штегену. Позиции в защите заняли Жорди Альба, Херард Пике, Серхио Рамос и Дани Алвес. В полузащите обошлось без сюрпризов – Серхио Бускетс, Хави и Андрес Иньеста. Лучшее атакующее трио, по версии Педри, составляют Неймар, Криштиану Роналду и Лионель Месси. В качестве тренера был выбран Луис Энрике, ныне работающий в «ПСЖ».