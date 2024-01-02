Роке сможет дебютировать в ближайшем матче «Барселоны»

Новичок «Барселоны» Витор Роке может появиться на поле уже в ближайшем матче.

18-летний форвард пополнил ряды «сине-гранатовых» в январе, перебравшись из «Атлетико Паранаэнсе». Как сообщали испанские СМИ, у «Барселоны» возникли некоторые трудности с регистрацией бразильца, что может помешать ему принять участие в предстоящих поединках. По обновлённым сведениям Sport, никаких проблем нет – Роке сможет дебютировать за каталонцев в игре против «Лас-Пальмаса», которая состоится 4 января. В ближайшее время Ла Лига официально внесёт нападающего в заявочный лист.

В 2023 году Витор Роке отметился 21 забитым голом и 8 ассистами в 45 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» во всех турнирах.