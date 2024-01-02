​«Реал Сосьедад» забил свой самый поздний гол с игры в 21-м веке

В Испании начались матчи девятнадцатого тура, «Реал Сосьедад», оставшись в меньшинстве еще в первом тайме, с большим трудом ушел от поражения в игре с «Алавесом». Спасительный гол «Сосьедад» забил на 95 минуте 59 секунде благодаря усилиям Мартина Субименди.

Как оказалось, это был самый поздний гол «Реал Сосьедада» с игры в 21-м веке, причем в любых турнирах, в которых участвовал клуб.

В следующем, двадцатом туре испанского чемпионата «Реал Сосьедаду» предстоит еще один важный поединок против другой баскской команды - «Атлетика» из Бильабо. Он пройдет тринадцатого января.