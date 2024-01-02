Романо: «Реал» будет искать нового центрального защитника летом»

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал о намерении мадридского «Реала» укрепить центр обороны в летнее трансферное окно.

«Сливочные» испытывают серьёзные кадровые трудности с центральными защитниками, но вряд ли провернут дорогостоящий трансфер в январе. Летом же такой сценарий вполне возможен.

По информации Романо, предстоящим летом «Реал» будет внимательно изучать кандидатуры центральных защитников. Известно также, что «королевский клуб» предпочёл бы вложиться в трансфер молодого центрбека. Конкретные имена будут приведены позднее.

Ранее одной из целей «Реала» назывался 20-летний Антониу Силва из «Бенфики».