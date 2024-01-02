«Реал Сосьедад» в драматичной борьбе едва не уступил «Алавесу»

Матч 19-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» - «Алавес» получился необычным, как и первый поединок дня между «Хетафе» и «Райо Вальекано». Игра проходила спокойно до 36-й минуте, когда голкипер хозяев грубо ошибся на выходе и взял мяч в руки за пределами штрафной, чтобы избежать гола - это красная карточка без сомнений. «Реал» даже в меньшинстве постоянно бил по воротам, но без настоящей остроты, а вот у гостей при минимуме моментов получился гол. Андер Гевара заработал пенальти, а Луис Риоха забил с точки - 0:1. В концовке Игор Субельдия заработал 11-метровый, но судья его вскоре отменил. Такефуса Кубо запустил мяч в перекладину. На седьмой добавленной минуте хозяева спасли игру, Мартин Субименди в штрафной в касание пробил в цель - 1:1.

«Реал Сосьедад» прервал беспроигрышную серию и остается на шестом месте, соперник же 15-й. Арсен Захарян провел всю игру на скамейке запасных и вышел только на 90-й минуте.