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«Реал Сосьедад» в драматичной борьбе едва не уступил «Алавесу»

02 Января 2024 • 23:18 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
1:1
Алавес
окончен

Матч 19-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» - «Алавес» получился необычным, как и первый поединок дня между «Хетафе» и «Райо Вальекано». Игра проходила спокойно до 36-й минуте, когда голкипер хозяев грубо ошибся на выходе и взял мяч в руки за пределами штрафной, чтобы избежать гола - это красная карточка без сомнений. «Реал» даже в меньшинстве постоянно бил по воротам, но без настоящей остроты, а вот у гостей при минимуме моментов получился гол. Андер Гевара заработал пенальти, а Луис Риоха забил с точки - 0:1. В концовке Игор Субельдия заработал 11-метровый, но судья его вскоре отменил. Такефуса Кубо запустил мяч в перекладину.  На седьмой добавленной минуте хозяева спасли игру, Мартин Субименди в штрафной в касание пробил в цель - 1:1.

«Реал Сосьедад» прервал беспроигрышную серию и остается на шестом месте, соперник же 15-й. Арсен Захарян провел всю игру на скамейке запасных и вышел только на 90-й минуте.

Протокол игры  
Реал Сосьедад1:1Алавес
  76'Риоха Луис (0:1)
(1:1) Субименди Мартин90'  
Ремиро Алехандро  36'Траоре Амари  74'Субельдия Игор  45'Ле Норман РобенТирни Киран 90' (Муньос Айхен ( 90') Кубо Такефуса 90' (Захарян Арсен ( 90') Субименди МартинМерино МикельБраис Мендес 87' (Умар Садик ( 87') Андре Силва 39' (Марреро Унаи ( 39') Оярсабаль Микель  90' 87' (Барренечеа Андер ( 87')
Запасные: Фернандес Карлос  71'Одриосола АльвароУрко ГонсалесЧо Мохамед-АлиПачеко ХонОласагасти ХонТуррьентес Беньят
Сивера Антонио  87'Горосабел АндониТеналья НауэльМарин РафаХави ЛопеcГевара АндерБланко Антонио 57' (Висенте Карлос ( 57') Гуриди Хон 70' (Бенавидес Карлос ( 70') Реббах Абдеррахман  50' 57' (Кике Гарсия ( 57'  90') Омородион Сэмюэль  59' 70' (Симеоне Джулиано ( 70') Риоха Луис 90' (Алькаин Чебер ( 90')
Запасные: Хаджи ЯнисРодригес АдрианМараш НиколаМендес ТомасОвоно ХесусСола АлексПарада Виктор
02 января. Стадион "Реале Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алавес Реал Сосьедад

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Комментарии (1) Все комментарии
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Oleg-Chelsea
02 Января 2024 в 23:21
Ну не соглашусь с названием статьи. Надо было не получать красную, но это ладно. А главное, нужно было раньше замены делать и еще бы и выиграл Реал Сосьедад. Захарян мне понравился, добавил градуса в нападении.
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