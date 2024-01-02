Педри: «В какой-то момент я подумал, что Мбаппе переходит в «Реал»

Хавбек «Барселоны» Педри высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал».

Французский форвард уже третий год считается целью «королевского клуба», но до трансфера так и не доходит. Весьма вероятно, что предстоящим летом звёздный француз всё же окажется в Испании: его контракт с «ПСЖ» истекает по окончании сезона, и «Реал», по некоторым данным, всерьёз намерен подписать Килиана на правах свободного агента.

«Мбаппе в «Реале»? Не знаю... Если честно, в какой-то момент я думал, что он уже переходит туда, но больше я не могу ничего об этом сказать», – цитирует Barca Universal Педри, также признавшегося, что хотел бы видеть в «Барселоне» Эрлинга Холанна.