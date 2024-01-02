​«Фенербахче» активно работает над трансфером Савича

Мы уже сообщали о том, что турецкий «Фенербахче» заинтересован в приглашении Стефана Савича, который, по замыслу руководства турецкого клуба, сможет укрепить его оборону ввиду схватки за чемпионский титул, в которую ввязался «Фенербахче» в этом сезоне. Как уточняет испанское издание AS, шансы на то, что Савич покинет мадридский «Атлетико», в последнее время выросли, но переговоры проходят достаточно сложно.

Напомним, что родившийся в Мойковаце (центральная часть Черногории) игрок выступает за мадридский «Атлетико» с 2015 года, ранее он успел поиграть в Сербии за «Борчу» и «Партизан», за «Манчестер Сити» и «Фиорентину».