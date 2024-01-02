Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Фенербахче» активно работает над трансфером Савича

02 Января 2024 • 22:30 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что турецкий «Фенербахче» заинтересован в приглашении Стефана Савича, который, по замыслу руководства турецкого клуба, сможет укрепить его оборону ввиду схватки за чемпионский титул, в которую ввязался «Фенербахче» в этом сезоне. Как уточняет испанское издание AS, шансы на то, что Савич покинет мадридский «Атлетико», в последнее время выросли, но переговоры проходят достаточно сложно.

Напомним, что родившийся в Мойковаце (центральная часть Черногории) игрок выступает за мадридский «Атлетико» с 2015 года, ранее он успел поиграть в Сербии за «Борчу» и «Партизан», за «Манчестер Сити» и «Фиорентину».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фенербахче Стефан Савич ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Хетафе Хетафе
Райо Вальекано Райо Вальекано
0
2
2.22 3.20 3.50
Видео
Окончен
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Алавес Алавес
1
1
1.57 3.85 6.40
Видео
28 мин
Валенсия Валенсия
Вильярреал Вильярреал
1
0
2.24 3.60 3.05
Видео
03.01.24 в 19:00
Гранада Гранада
Кадис Кадис
2.08 3.45 3.55
Видео
03.01.24 в 21:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Мальорка Мальорка
1.24 6.20 12.00
Видео
03.01.24 в 21:15
Сельта Сельта
Бетис Бетис
2.21 3.50 3.20
Видео
03.01.24 в 23:30
Жирона Жирона
Атлетико М Атлетико М
2.44 3.65 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Января
23:48 · Испания. Ла Лига
​«Реал Сосьедад» забил свой самый поздний гол с игры в 21-м веке
23:39 · Испания. Ла Лига
Романо: «Реал» будет искать нового центрального защитника летом»
23:18 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» в драматичной борьбе едва не уступил «Алавесу» 1
23:14 · Испания. Ла Лига
Педри: «В какой-то момент я подумал, что Мбаппе переходит в «Реал»
22:56 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа вновь стал самым дорогим свободным агентом в мировом футболе
22:30 · Испания. Ла Лига
​«Фенербахче» активно работает над трансфером Савича
22:25 · Англия. Премьер-лига
Педри назвал звёздного игрока, которого подписал бы в «Барселону»
22:01 · Испания. Ла Лига
Педри рассказал, что думает о новичке «Барселоны» Роке
21:50 · Испания. Ла Лига
​Рафинья шокировал фанатов «Барселоны», выкурив на день рождения кальян
21:37 · Испания. Ла Лига
Педри высказался о своей травме
20:57 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» легко обыграл «Хетафе» в матче с тремя удалениями
20:48 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» остался ввосьмером в матче против «Райо Вальекано»
20:45 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
20:31 · Россия. Премьер-лига
Захарян начнёт матч с «Алавесом» в запасе
19:36 · Италия. Серия А
Летом Мората был близок к переходу в «Интер»
Все новости
Рекомендуем