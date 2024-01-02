Педри рассказал, что думает о новичке «Барселоны» Роке

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мнением о новом форварде команды Виторе Роке.

Бразилец стал игроком «сине-гранатовых» в январе, перебравшись из «Атлетико Паранаэнсе».

«Витор постоянно улыбается. Как и все бразильцы, он привносит в команду позитив. Ему всего 18 лет, он ещё совсем молод, и от него не должны ждать, что он станет новым Пеле, но правда в том, что клуб в него верит», – передаёт журналист Ибаи Льянос комментарии Педри.

Трансфер Витора Роке обошёлся «Барселоне» в 40 млн евро. В прошедшем розыгрыше бразильской Серии А юный нападающий забил 12 голов, проведя 25 матчей, также в его активе три ассиста.