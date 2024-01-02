​Рафинья шокировал фанатов «Барселоны», выкурив на день рождения кальян

Четырнадцатого декабря Рафинье исполнилось 27 лет, бразильский футболист решил отпраздновать свой день рождения лишь двумя неделями позже, 29 декабря. Среди приглашенных было мало игроков «Барселоны» - только Фермин Лопес и Жоау Фелиш.

Но шокировало фанатов не слабое присутствие партнеров по команде, а видео, которое было записано с празднования. На нем в кадр попал именинник, который раскуривал кальян - что, напомним, категорически запрещено игрокам по контракту.

И это в тот момент, когда как раз возникли вопросы по его КПД - фанаты требуют больше голов и передач, в то время как Рафинья в ответ раскуривает кальян.