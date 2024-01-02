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Педри высказался о своей травме

02 Января 2024 • 21:37 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Барселона
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04.01 23:30

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о ходе восстановления после травмы.

21-летний футболист получил повреждение на тренировке перед матчем против «Альмерии», который состоялся 20 декабря. Пока неизвестно, когда хавбек вернётся в строй, но в «Барселоне», по данным СМИ, рассчитывают на его участие в матче Суперкубка Испании против «Осасуны» (11 января).

«Я не знаю точную дату своего возвращения после травмы, но уже скоро я буду там», – приводит журналист Ибаи Льянос слова Педри.

4 января «Барселона» сыграет на выезде против «Лас-Пальмаса» в рамках Ла Лиги, а тремя днями позднее проведёт встречу Кубка Испании против «Барбастро».

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Евро-Футбол.Ру,
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