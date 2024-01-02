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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» легко обыграл «Хетафе» в матче с тремя удалениями

02 Января 2024 • 20:57 Комментировать
Хетафе
0:2
Райо Вальекано
окончен

Первый матч Ла Лиги в 2024 году получился необычным. Пока «Райо Вальекано» в гостях забивал, игроки «Хетафе» удалялись и удалялись. В середине первого тайма голкипер «Хетафе» Давид Сория отбил сразу три удара подряд. На 40-й минуте хозяева остались вдесятером - Хуан Латаса локтем зацепил соперника. Иван Балью с фланг проник в штрафную, с его ударом справился вратарь, но Серхио Камелло добавил мяч в сетку. Второй тайм, и сразу грубая ошибка защитника, Камелло с партнером убежали на ворота, Серхио пожадничал и забил сам - 0:2. Тут же Мэйсон Гринвуд наорал на арбитра за отсутствие свистка после единоборства - второе удаление у «Хетафе». Оскар Валентин головой пробил мимо вратаря и попал в штангу. Дамиан Суарес почему-то медленно шел на замену, получил желтую карточку, пересек границы поля и был удален за непечатные слова.

«Хетафе» в итоге остается на восьмом месте, а соперник, победив в первый раз с октября, делит 10-ю строчку.

Протокол игры  
Хетафе0:2Райо Вальекано
  45'Камелло Серхио (0:1)
  47'Камелло Серхио (0:2)
Сория ДавидДамиан Суарес  69'  70' 69' (Аленья Карлес ( 69') Дьене Даконам  19' 77' (Митрович Стефан ( 77') Альварес Гастон 69' (Унал Энес ( 69') Рико ДиегоГринвуд Мэйсон  50'Максимович НеманьяМилья Луис 69' (Альдерете Омар ( 69'  82') Мата Хайме  54' 57' (Кармона Хосе Анхель ( 57') Латаса Хуан  23'  40'Майораль Борха
Запасные: Лосано ЭнтониАнхилери ФабрисиоМартин ХорхеИглесиас ХуанФузато ДаниэлДуарте Домингуш
Димитриевски СтолеБалью ИванЭрнандес АриданеЛежён ФлорьянЭспино Альфонсо  4' 46' (Чаваррия Пеп ( 46') Паласон ИсиЛопес Унаи 57' (Сисс Пате ( 57'  90') Валентин ОскарДе Фрутос Хорхе 86' (Бебе Тьягу ( 86') Камелло Серхио 75' (Фалькао Радамель ( 75') Перес Кике  39' 46' (Нтекья Ранди ( 46')
Запасные: Паскуаль МартинПосо ХосеМумин АбдулМендес ДиегоКарденас ДаниРауль де ТомасРатиу Андрей
02 января. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Райо Вальекано

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