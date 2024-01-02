«Райо Вальекано» легко обыграл «Хетафе» в матче с тремя удалениями

Первый матч Ла Лиги в 2024 году получился необычным. Пока «Райо Вальекано» в гостях забивал, игроки «Хетафе» удалялись и удалялись. В середине первого тайма голкипер «Хетафе» Давид Сория отбил сразу три удара подряд. На 40-й минуте хозяева остались вдесятером - Хуан Латаса локтем зацепил соперника. Иван Балью с фланг проник в штрафную, с его ударом справился вратарь, но Серхио Камелло добавил мяч в сетку. Второй тайм, и сразу грубая ошибка защитника, Камелло с партнером убежали на ворота, Серхио пожадничал и забил сам - 0:2. Тут же Мэйсон Гринвуд наорал на арбитра за отсутствие свистка после единоборства - второе удаление у «Хетафе». Оскар Валентин головой пробил мимо вратаря и попал в штангу. Дамиан Суарес почему-то медленно шел на замену, получил желтую карточку, пересек границы поля и был удален за непечатные слова.

«Хетафе» в итоге остается на восьмом месте, а соперник, победив в первый раз с октября, делит 10-ю строчку.