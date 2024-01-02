«Хетафе» остался ввосьмером в матче против «Райо Вальекано»

Редкий случай в матче 19 тура испанской Ла Лиги. В нём выясняют отношения две команды из Мадрида – «Хетафе» и «Райо Вальекано». И хозяевам не посчастливилось остаться ввосьмером.

В конце первого тайма с поля удалился Хуанми Латаса. Во втором тайме на 50-й минуте поле покинул небезызвестный форвард Мэйсон Гринвуд. А довершил начатую череду удалений на 70-й минуте Дамиан Суарес.

Как результат – к концу встречи, до которого остаётся минут 10-15, «Хетафе» завершает ввосьмером. А «Райо Вальекано» закономерно ведёт со счётом 2:0 – дублем отличился Серхио Камельо.