Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Хетафе» остался ввосьмером в матче против «Райо Вальекано»

02 Января 2024 • 20:48 Комментировать
Хетафе
0:2
Райо Вальекано
окончен

Редкий случай в матче 19 тура испанской Ла Лиги. В нём выясняют отношения две команды из Мадрида – «Хетафе» и «Райо Вальекано». И хозяевам не посчастливилось остаться ввосьмером.

В конце первого тайма с поля удалился Хуанми Латаса. Во втором тайме на 50-й минуте поле покинул небезызвестный форвард Мэйсон Гринвуд. А довершил начатую череду удалений на 70-й минуте Дамиан Суарес.

Как результат – к концу встречи, до которого остаётся минут 10-15, «Хетафе» завершает ввосьмером. А «Райо Вальекано» закономерно ведёт со счётом 2:0 – дублем отличился Серхио Камельо.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Райо Вальекано Хуанми Дамиан Суарес Мэйсон Гринвуд ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Января
20:57
«Райо Вальекано» легко обыграл «Хетафе» в матче с тремя удалениями
20:48
«Хетафе» остался ввосьмером в матче против «Райо Вальекано»
01 Января
18:47
Интересный прогноз на матч Хетафе – Райо Вальекано чемпионата Испании – 2 января 2024
28 Декабря
15:03
«Хетафе» готов обновить свой трансферный рекорд и купить Гринвуда за 50 миллионов евро
27 Декабря
16:33
«Хетафе» близок к трансферу бывшего полузащитника «Барселоны» 1
00:11
В «Барселоне» впечатлены игрой Гринвуда 1
26 Декабря
11:39
Тренер «Хетафе» Бордалас ответил, по силам ли Гринвуду однажды оказаться в «Реале» или «Барселоне»
22 Декабря
01:46
«Реал» – ещё один претендент на Гринвуда
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Ливерпуль» ушёл в отрыв, забив 4 гола «Ньюкаслу» 8
Леау: Надеюсь, однажды я стану капитаном «Милана» 7
Роналду, затмевающий Месси, старый добрый «Арсенал» и воспрянувший «Челси» 5
Каррагер: «У «Арсенала» нет игроков, способных добыть титул» 4
​Салах забил и промазал с пенальти - с игроком «Ливерпуля» такое не случалось почти 10 лет 3
Футбол онлайн
Окончен
Хетафе Хетафе
Райо Вальекано Райо Вальекано
0
2
2.22 3.20 3.50
Видео
35 мин
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Алавес Алавес
0
0
1.57 3.85 6.40
Видео
02.01.24 в 23:30
Валенсия Валенсия
Вильярреал Вильярреал
2.24 3.60 3.05
Видео
03.01.24 в 19:00
Гранада Гранада
Кадис Кадис
2.08 3.45 3.55
Видео
03.01.24 в 21:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Мальорка Мальорка
1.24 6.20 12.00
Видео
03.01.24 в 21:15
Сельта Сельта
Бетис Бетис
2.21 3.50 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Января
21:37 · Испания. Ла Лига
Педри высказался о своей травме
20:57 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» легко обыграл «Хетафе» в матче с тремя удалениями
20:48 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» остался ввосьмером в матче против «Райо Вальекано»
20:45 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
20:31 · Россия. Премьер-лига
Захарян начнёт матч с «Алавесом» в запасе
19:36 · Италия. Серия А
Летом Мората был близок к переходу в «Интер»
19:19 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти высказался о кадровой ситуации в обороне «Реала»
17:32 · Испания. Ла Лига
Диего Коста стал свободным агентом
16:35 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, изменился ли Флорентино Перес за последние 10 лет
16:29 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти допустил, что будет работать в «Реале» не тренером
16:21 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: Я хочу быть тренером «Реала» в 2028 году
16:18 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Трансферов не будет»
16:12 · Англия. Премьер-лига
Президент «Реала» хочет подписать Мбаппе и Холанна
16:10 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти рассказал, когда вернётся Камавинга
16:05 · Испания. Ла Лига
Винисиус сделал себе новую татуировку, на ней присутствует и Пеле
Все новости
Рекомендуем