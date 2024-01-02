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​Анчелотти высказался о кадровой ситуации в обороне «Реала»

02 Января 2024 • 19:19 Комментировать

Эдер Милитао и Давид Алаба находятся в лазарете «Реала» с серьёзными травмами. Тем не менее, мадридский гранд не планирует выходить на зимний трансферный рынок в поисках защитника, что не устаёт повторять главный тренер команды Карло Анчелотти. На вторничной пресс-конференции итальянец высказался о кадровой ситуации в обороне.

«Нам не хватает важных игроков в обороне, но у нас есть два парня, в которых мы верим – это Начо и Рюдигер. Также у нас есть два игрока, способные действовать в центре обороны – Тчуамени и Карвахаль. Так что у нас сейчас нет планов по подписанию защитника», - сказал Анчелотти журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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