​Анчелотти высказался о кадровой ситуации в обороне «Реала»

Эдер Милитао и Давид Алаба находятся в лазарете «Реала» с серьёзными травмами. Тем не менее, мадридский гранд не планирует выходить на зимний трансферный рынок в поисках защитника, что не устаёт повторять главный тренер команды Карло Анчелотти. На вторничной пресс-конференции итальянец высказался о кадровой ситуации в обороне.

«Нам не хватает важных игроков в обороне, но у нас есть два парня, в которых мы верим – это Начо и Рюдигер. Также у нас есть два игрока, способные действовать в центре обороны – Тчуамени и Карвахаль. Так что у нас сейчас нет планов по подписанию защитника», - сказал Анчелотти журналистам.