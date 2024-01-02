Анчелотти рассказал, изменился ли Флорентино Перес за последние 10 лет

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, как президент клуба Флорентино Перес изменился с 2013 года.

Напомним, итальянский специалист впервые возглавил «Реал» в 2013 году и проработал до 2015 года, а в 2021-м вернулся в команду.

— Он не изменился. Его мотивация и любовь к этой команде растет до сих пор. У него фантастическая карьера в «Реале». У него есть четкие представления о будущем клуба. «Реал» находится в надежных руках, — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

В 18 матчах «Реал» набрал 45 очков и занимает первое место в турнирной таблице испанского чемпионата.

3 января команда Анчелотти встретится с «Мальоркой» в 19-м туре Ла Лиги, начало — в 21:45 по мск.