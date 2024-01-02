​Анчелотти допустил, что будет работать в «Реале» не тренером

Недавно Карло Анчелотти продлил контракт с «Реалом» до середины 2026 года. Поговаривают, что в новом соглашении итальянского специалиста прописана возможность остаться работать в клубе после ухода с тренерского мостика. Анчелотти допускает такое развитие событий.

«Мне нравится Мадрид, и я хочу остаться здесь. Я мог бы остаться здесь и после того, как закончу работать тренером», - слова Анчелотти с пресс-конференции приводит Madrid Xtra.

Ближайший матч «Реал» проведёт в среду, 3 января, - против «Мальорки» в чемпионате Испании. На текущий момент команда Карло Анчелотти занимает первое место в турнирной таблице.