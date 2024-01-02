Анчелотти: Я хочу быть тренером «Реала» в 2028 году

Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о своём будущем.

Ранее 64-летний тренер подписал новый контракт со «сливочными», который рассчитан до 2026 года.

— Я могу остаться в «Реале» и после окончания контракта. 2026 год может стать последним годом, когда я буду тренировать, а может и нет. Я хочу быть тренером, и, надеюсь, смогу им быть в 2027 и 2028 годах. Мне нравится Мадрид, и я хочу остаться здесь, — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

Напомним, Анчелотти возглавляет «Реал» с лета 2021 года. В текущем розыгрыше Ла Лиги «сливочные» провели 18 матчей, в которых набрали 45 очков. У «Жироны», которая идет на второй позиции, столько же баллов, но команда уступает по дополнительным показателям.