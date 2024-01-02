​Анчелотти: «Трансферов не будет»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил о том, что клуб не будет совершать трансферы в январе.

«Новый центральный защитник? Мы не думаем о подписании игрока в центр обороны», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

«Повторяю: в январе мы не будем подписывать новых игроков», - добавил Анчелотти позже.

В настоящий момент «Реал» готовится к домашнему матчу чемпионата Испании против «Мальорки». Команды сыграют в среду, 3 января.

Отметим, что сейчас «Реал» располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги вместе с «Жироной». Команды имеют по 45 очков в своих активах.