​Анчелотти рассказал, когда вернётся Камавинга

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, когда в строй вернётся полузащитник Эдуардо Камавинга.

Напомним, что из-за травмы колена 21-летний Камавинга не играет с середины ноября.

«Камавинга вернётся на следующей неделе», - сказал Анчелотти журналистам в ходе пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Испании «Реал» проведёт в среду, 3 января. Команда Карло Анчелотти будет играть против «Мальорки» на своём поле.

На текущий момент «Реал» располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги вместе с сенсационной «Жироной» - у команд по 45 очков.