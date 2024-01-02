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Винисиус сделал себе новую татуировку, на ней присутствует и Пеле

02 Января 2024 • 16:05 Комментировать

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сделал себе новую мега-татуировку на всю спину. Она посвящена выдающимся спортсменам, которые - случайно или нет - подобраны исключительно с темным цветом кожи. Это Майкл Джордан, это Коби Брайант, Мохамед Али, а также, конечно же, Пеле.

Как уточняет источник, итальянское новостное агентство ITASportPress, Винисиус внес свой вклад в сомнительное движение Black Live Matters, ведь именно он, как известно, чаще всех становится жертвой нападок на почве расизма в Испании.

Напомним, что Винисиус Жуниор выступает за мадридский клуб с 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор
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