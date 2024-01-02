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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Анчелотти получил вопрос о Мбаппе

02 Января 2024 • 15:54 Комментировать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выступил перед журналистами в преддверии матча Ла Лиги против «Мальорки». Итальянскому специалисту задали вопрос о звёздном форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе, которого слухи давно связывают со «сливочными».

«Килиан Мбаппе? Я не буду ничего отвечать о нём», - сказал Анчелотти в ходе пресс-конференции.

Как известно, действующий контракт 25-летнего Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца текущего сезона. Таким образом, с 1 января нападающий имеет возможность свободно вести переговоры с клубами из других стран.

Матч чемпионата Испании против «Мальорки» «Реал» проведёт в среду, 3 января.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти ПСЖ Килиан Мбаппе ещё теги
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