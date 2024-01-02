Лунин выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Мальоркой»

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин с первых минут появится на поле в предстоящем матче чемпионата Испании с «Мальоркой». Об этом рассказал главный тренер команды Карло Анчелотти.

— Кепа болеет гриппом, он не тренировался с нами несколько дней, поэтому Лунин выйдет в стартовом составе с «Мальоркой», — передает слова Анчелотти Madrid Universal.

В нынешнем сезоне 24-летний Лунин провел девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть мячей и четыре раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Матч 19-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Мальоркой» пройдет 3 января и начнется в 21:15 по столичному времени.