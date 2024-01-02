Анчелотти высказался об истекающих контрактах Крооса, Начо и Модрича

Наставник «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем футболистов, контракты которых истекают следующим летом.

— Они сами решат, чего они хотят. Кроос, Начо, Модрич… Мы не думаем о том, что произойдет летом. Нам не нужно делать много разных вещей, потому что команда движется в правильном направлении, — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

После 18 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в копилке 45 очков.

Завтра, 3 января, «сливочные» встретятся с «Мальоркой» в рамках 19-го тура Ла Лиги. Начало поединка запланировано на 21:15 по московскому времени.