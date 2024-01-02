​Модрич хочет провести в «Реале» ещё сезон

Хорватский ветеран мадридского «Реала», полузащитник Лука Модрич, хотел бы провести в мадридском «Реале» еще как минимум один сезон.

- Мой план - продолжать писать историю «Реала». Выигрывать матчи и трофеи. Надеюсь, что это случится в этом сезоне. Хочу наслаждаться каждым моментом в лучшем клубе мира, потому что не знаю, сколько еще это будет продолжаться, - цитирует слова Модрича итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Модрич выступает за мадридский клуб с 2011 года, до этого он успел поиграть в составе английского клуба - лондонского «Тоттенхэма».