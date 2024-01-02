Анчелотти заявил, что Гюлер может дебютировать в матче с «Мальоркой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился комментарием о полузащитнике команды Арде Гюлере.

«Для него главное, чтобы с ним все было в порядке. Мало-помалу он набирает форму. Нам всем нельзя торопиться. Он очень молод, у него будет еще много времени, чтобы играть. Если я смогу дать ему минуты на поле завтра, то он сыграет, если нет, то дебютирует в другой игре», — цитирует Анчелотти Madrid Universal.

В среду, 3 января, состоится встреча 19-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Мальоркой». Стартовый свисток должен прозвучать в 21:15 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.