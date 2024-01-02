Анчелотти подтвердил, что вёл переговоры со сборной Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, мог ли он возглавить сборную Бразилии предстоящим летом.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист покинет стан «сливочных» и примет национальную команду Бразилии. Однако недавно клуб объявил о продлении контакта с Анчелотти до 2026 года.

— Реальность такова, что у меня были контакты с президентом бразильской федерации. Я хочу поблагодарить его за любовь и интерес ко мне. Для меня это большая честь, но в конце концов все сложилось так, как я хотел — остаться здесь, — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.