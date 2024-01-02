«Реал» хочет приобрести уругвайского голкипера

Вратарь «Пеньяроля» Рандаль Родригес может продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом сообщает Diario AS.

По данным источника, «сливочные» считают, что 20-летний Родригес сможет стать заменой Тибо Куртуа в будущем. Отмечается, что сначала уругваец будет выступать за вторую команду «Реала».

Действующий трудовой договор Родригеса с «Пеньяролем» рассчитан до конца 2024 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость голкипера составляет 500 тысяч евро.

После 18 туров «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 зачетных баллов.